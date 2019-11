Merate, cade da due metri: al Pronto Soccorso per un trauma cranico

MERATE – È in osservazione al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate l’uomo caduto a terra questa mattina, martedì, in un cortile di via Sant’Ambrogio. L’incidente è avvenuto intorno alle 11. Da quanto si è appreso, sembrerebbe che l’uomo, di 68 anni, sia caduto a terra da un’altezza di un paio di metri, riportando un trauma cranico. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato portato al Pronto Soccorso per accertamenti. Sul posto si sono portati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo.