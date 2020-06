Intervento dei Vigili del Fuoco a Merate

Prende fuoco una legnaia in via San Vincenzo

MERATE – Pompieri al lavoro, nel primo pomeriggio di lunedì, a Merate per un inceindio che ha interessato la legnaia in un giardino di un’abitazione. E’ successo in via San Vincenzo, la strada che dall’ospedale porta verso il cimitero.

Due i mezzi con cui sono intervenuti i vigili del fuoco, non si registrano feriti nell’accaduto.