Merate, per i controlli covid 19 arriva il drone. Polizia locale in servizio anche a Pasqua

L’utilizzo dei droni per scovare dall’alto eventuali trasgressioni in luoghi impervi ed effettuare poi così controlli mirati

Oltre 1.100 le persone controllate, nelle ultime settimane, dagli agenti della Polizia Locale di Merate che saranno in servizio anche a Pasqua e Pasquetta

MERATE – Controlli con i droni per riuscire a scovare, dall’alto, eventuali assembramenti di persone, situati in luoghi impervi del territorio o di difficile monitoraggio da terra. E’ quanto sta mettendo in campo il Comando di Polizia locale che da settimane è impegnato in prima linea nell’effettuare i servizi di ordine pubblico disposti dal Questore, finalizzati al controllo delle misure di contenimento della diffusione del covid 19. L’impiego dei droni risulta strategico per “immortalare” dall’alto le eventuali trasgressioni ai dispositivi di legge e poter così inviare sul posto gli agenti della Locale per effettuare un controllo mirato.

“I droni, ad esclusivo ausilio della Polizia Locale, sono condotti, a titolo volontario, dal pilota Apr Alessio Villa della IMS Droni di Cernusco Lombardone, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa” puntualizza il comandante della Polizia locale Roberto Carbone.

Dall’11 marzo sono state oltre 1.100 le persone sottoposte a controllo solo da parte degli agenti della Polizia locale di Merate. I controlli hanno consentito di accertare, ad oggi, oltre 40 violazioni alle norme di contenimento della diffusione del virus covid 19. Si ricorda che le predette violazioni comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentate di un terzo, ove commesse mediante l’utilizzo di un veicolo.

Per fronteggiare l’emergenza, il Comando di Polizia Locale garantisce quotidianamente un equipaggio in fascia oraria mattutina ed un equipaggio in fascia oraria pomeridiana, in servizio di ordine pubblico. Sono stati altresì effettuati servizi straordinari anche in fascia oraria serale, sino alle ore 24.

Su indicazioni dell’amministrazione comunale, il comando ha in programma servizi di vigilanza straordinari in occasione della Santa Pasqua nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13.