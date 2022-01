Merate, ritrovato dai carabinieri a Roma un quadro rubato anni fa da Villa Confalonieri

L’opera farà ritorno a Villa Confalonieri a Merate tra qualche giorno

Il furto era avvenuto nel 2008: in quell’occasione erano stati sottratti anche altri beni

MERATE – Era stato rubato nel 2008 insieme ad altri arredi e suppellettili storici. E ora farà presto ritorno in città per tornare dove era sempre stato, ovvero all’interno di villa Confalonieri. C’era anche un’opera d’arte conservata in quello che fino a qualche anno fa era il Municipio di Merate tra i preziosi beni recuperati dai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio ambientale.

Il furto era stato consumato nel cuore dell’estate, tra l’11 e il 12 agosto del 2008, anno in cui gli uffici comunali erano ancora situati nella villa di via Garibaldi. I ladri erano riusciti a entrare nell’edificio storico sfruttando, molto probabilmente, l’accesso sul retro e, una volta all’interno della villa, avevano trafugato mobili e suppellettili che facevano parte dell’arredo della dimora.

Grazie alle meticolose indagini dei militari è stato possibile ricostruire la vera “casa” del quadro: i carabinieri hanno così preso contatto con gli uffici comunali chiedendo alla responsabile dell’ufficio tecnico Ramona Lazzaroni di effettuare il riconoscimento dell’opera d’arte che ora potrà tornare a far parte del patrimonio comunale all’interno della villa meratese.