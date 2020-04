Merate, saliti a 104 i contagiati. Nuova distribuzione di mascherine

Il sindaco ha aggiornato la situazione sulla diffusione del coronavirus

Da venerdì ulteriore distribuzione di mascherine in città grazie all’aiuto di Protezione civile e Croce bianca

MERATE – Numeri ancora in crescita, sul fronte dei casi accertati di positività al coronavirus, a Merate. A fornire l’aggiornamento, basato sui dati comunicati dalla Prefettura ieri sera, 15 aprile, è il sindaco Massimo Panzeri. 104 i positivi, 77 le persone sottoposte a sorveglianza attiva e 17 i morti accertati per covid 19.

“Come vedete, se i positivi sono ancora in peggioramento, abbiamo finalmente un dato in miglioramento rispetto ai sottoposti a sorveglianza, che sono diminuiti. Tutte le misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio sono state comunque prorogate fino al 3 maggio – puntualizza il primo cittadino – . L’invito rivolto a tutti è quello di continuare a restare a casa, aalvo inderogabili necessità, come da disposizioni vigenti”.

Da domani, venerdì, riprenderà la distribuzione delle mascherine. Si tratta di ulteriori 5.200 dispositivi di protezione individuale che verranno lasciate, grazie al fondamentale aiuto dei volontari della Protezione civile e della Croce bianca, nelle cassette postali delle zone ancora mancanti. “Ricordo che sono disponibili i moduli per la richiesta del contributo

straordinario una tantum di solidarietà alimentare, scaricabili sia dal sito comunale, sia in versione cartacea presso l’ufficio Messi”.