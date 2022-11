Il blackout a seguito di un guasto in via Monsignor Viganò

Strada chiusa, i tecnici stanno ispezionando un tombino

MERATE – Vigili del Fuoco e Polizia Locale sono intervenuti pochi minuti fa in via Monsignor Viganò, a due passi dal municipio di Merate. Da quanto è stato possibile capire al momento, si sarebbe verificato un guasto nella via che ha causato un black out in tutta la zona.

I Vigili del Fuoco, insieme ai tecnici di Enel, stanno ispezionando un tombino dove si sarebbe verificato il problema. Gli agenti della Polizia Locale, invece, hanno provveduto a chiudere la strada per motivi di sicurezza, deviando il traffico in discesa da viale Cornaggia in via Mameli.

Per l’assenza di corrente è stato chiuso anche il comune. Si tratterebbe di un guasto alla linea di media tensione e sta riguardando tutta la parte alta di Merate.