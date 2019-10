Merate, senza patente e con la targa “sbagliata”: incastrato dalla Polizia locale

Il ragazzo non aveva mai conseguito la patente e il motorino era sprovvisto di assicurazione e revisione

La Polizia locale ha provveduto al sequestro del mezzo e a effettuare due fermi amministrativi

MERATE – Alla vista delle divise, ha cambiato strada cercando poi rifugio in un negozio. Guidava senza aver mai conseguito la patente e in sella a un motorino con la targa corrispondente a un altro mezzo l’uomo fermato mercoledì dagli agenti della Polizia locale di Merate.

Il tutto è successo nella zona limitrofa all’ufficio postale, dove una pattuglia si era fermata per effettuare dei controlli di routine. A un certo punto, l’attenzione dei ghisa è stata “rubata” da un ragazzo a bordo di un motorino che, incrociati i loro sguardi, si era allontanato in maniera sospetta. Una fuga bella e buona tanto che il motociclista, una volta raggiunto un negozio vicino, aveva appoggiato il mezzo contro il muro ed era entrato senza nemmeno togliersi il casco dalla testa.

Raggiunto il luogo, gli agenti della Polizia locale hanno iniziato a controllare il motorino che è risultato privo di assicurazione e di revisione. Dopo qualche minuto, dal negozio è uscito anche il conducente, a cui gli agenti hanno chiesto di fornire i documenti personali e del motorino. E’ così emerso che il ragazzo, di origini extracomunitarie, non aveva mai conseguita la patente. Non solo, ma anche la targa montata sul motorino non era giusta visto che corrispondeva a un altro mezzo. Dopo aver chiesto il supporto di un’altra pattuglia per motivi di sicurezza, gli agenti hanno sequestrato il veicolo che è stato condotto con un carro attrezzi al posto di residenza perché senza assicurazione. Dopodichè hanno provveduto con due fermi amministrativi, uno per circolazione di veicolo con targa non propria e il secondo per guida senza patente. Anche il proprietario del motorino riceverà una sanzione per incauto affidamento.