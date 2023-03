Merate: si cerca un 14enne scomparso da casa

La denuncia di scomparsa è stata fatta dal padre oggi, lunedì

Classe 2008, residente a Merate, è scomparso da oggi

MERATE – E’ scomparso da casa e di lui non si hanno più notizie. La Prefettura di Lecco ha diramato oggi, lunedì, un appello per la ricerca di Toure Hamed Seydouissa, nato il 21 aprile 2008 a Merate e qui residente in via Verdi. A denunciarne la scomparsa è stato il padre preoccupato per il mancato rientro a casa.

Hamed è alto 1,75 metri e pesa circa 70 chili. Ha i capelli castano scuro e gli occhi castani. Al momento della scomparsa indossava una maglietta di colore nero e jeans con borsello marca Luis Vitton.

Si prega di comunicare eventuali avvistamenti o utili notizie ai Carabinieri del Comando di Merate al numero 039 951 4000