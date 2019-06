Missaglia, auto fuori strada finisce contro un muro. Soccorso un anziano

Incidente in località Bariano di Missaglia, soccorsi al lavoro

Ferito l’82enne alla guida del veicolo

MISSAGLIA – Avrebbe perso il controllo della propria vettura, uscendo di strada e terminando la sua corsa contro il muro di cinta di una proprietà, l’anziano 82enne soccorso all’ora di pranzo di giovedì a Missaglia.

L’incidente è avvenuto in via Puccini intorno alle 13. In aiuto dell’anziano è intervenuto il personale della Croce Verde di Bosisio insieme ai pompieri e ai carabinieri.

Mentre l’uomo veniva soccorso, i Vigili del Fuoco si sono presi cura del suo cane che era a bordo dell’auto.

L’82enne non sarebbe in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.