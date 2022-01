Missaglia, fuori strada con l’auto che poi prende fuoco: soccorso trentenne

E’ successo questa notte nel centro di Missaglia

Sul posto ambulanza, carabinieri e Vigili del Fuoco

MISSAGLIA – E’ uscito fuori di strada con l’auto e, dopo aver abbattuto diversi paletti posti ai lati della carreggiata per delimitare lo spazio del marciapiede, è finito contro il muro di cinta di un’abitazione con l’auto, una Citroen C 3, che a causa dell’impatto, ha preso fuoco.

E’ successo stanotte, intorno alle 2, in centro Missaglia, davanti al bar Italia. Immediata la mobilitazione dei soccorsi con l’invio sul posto, di un’ambulanza della Croce Bianca, l’automedica, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Fortunatamente le condizioni del giovane alla guida dell’utilitaria sono apparse meno gravi di quanto si fosse ipotizzato in un primo momento e il trentenne è stato accompagnato per accertamenti al Pronto Soccorso del Mandic in codice verde.