Missaglia. Incidente sabato sera in via Milano, due feriti

Violento frontale tra due auto a Maresso

Soccorsi un 22enne e un 42enne

MISSAGLIA – Incidente nella serata di ieri in via Milano, a Maresso di Missaglia: coinvolte due auto, una Renault Twingo e una Bmw che, per motivi da chiarire, si sono scontrate frontalmente.

L’allarme è scattato alle 22.45, in posto in codice giallo si sono portati i soccorritori – due ambulanze e l’automedica – e i Carabinieri per i rilievi. Due persone sono state prese in carico dai sanitari, un giovane di 22 anni e un uomo di 42, trasportate in codice giallo al San Gerardo di Monza.