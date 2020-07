Missaglia, infortunio in cantiere, soccorso operaio

L’allarme intorno alle 16 in un cantiere edile in via Corte del Nerino

L’operaio sarebbe rimasta schiacciato da una benna. Sul posto anche l’elicosoccorso

MISSAGLIA – Incidente in cantiere a Missaglia, coinvolto un operaio di 53 anni soccorso in codice giallo.

L’allarme è scattato intorno alle 16 in località Missagliola in via Corte del Nerino dove sono in costruzione alcune villette. Da chiarire l’esatta dinamica dell’infortunio: pare, stando alle primissime informazioni, che l’uomo sia rimasta schiacciata da una benna.

Sul posto si portati in codice rosso un’ambulanza da Merate, l’automedica e l’elisoccorso da Bergamo, insieme ai Vigili del Fuoco di Merate e le forze dell’ordine.

L’uomo è stata trasportato in ospedale in codice giallo dall’ambulanza.