Montevecchia, moto contro furgone, 17enne elisoccorso

Lo scontro all’incrocio con via del Palazzetto

Un giovane di 17 anni è stato soccorso in codice rosso

MONTEVECCHIA – Grave incidente nel tardo pomeriggio a Montevecchia, in via Belvedere. Coinvolto un giovane di 17 anni, ferito in maniera grave dopo lo scontro, in sella ad uno scooter, con un furgone, all’altezza dell’incrocio con via del Palazzetto.

Lo scontro con un furgoncino

Nell’impatto il ragazzo sarebbe finito sotto il mezzo pesante, rimanendo incastrato. Stando a quanto appreso la moto stava scendendo da Montevecchia alta lungo la Provinciale mentre il furgone, che stava salendo, era impegnato nella svolta a sinistra, in via del Palazzetto, quando sarebbe avvenuto lo scontro.

Soccorsi e strada chiusa

Sul posto in codice rosso un’ambulanza e l’elisoccorso da Bergamo. I soccorritori sono stati calati a terra dall’eliambulanza. Le condizioni del 17enne sarebbero serie: nell’impatto sarebbe infatti rimasto incastrato sotto il furgone con entrambe le gambe. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Lecco mentre la Sp68 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.