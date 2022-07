Incidente sulla provinciale al confine tra Missaglia e Montevecchia

Camion e Fiat 500 impattano, ferita la conducente dell’auto

LECCO – E’ stata trasportata all’ospedale in codice giallo la 58enne alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di lunedì sulla provinciale al confine tra Missaglia e Montevecchia.

L’auto su cui viaggiava, una Fiat 500L, ha impattato contro un camion di trasporti ecologici che viaggiava in direzione opposta. Lo schianto è avvenuto all’altezza di una curva, la causa sembra essere l’invasione di corsia da parte di uno dei due mezzi. In quel tratto la striscia al centro della carreggiata non è segnata sull’asfalto. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale.

La 58nne è stata soccorsa dall’ambulanza del Soccorso di Seregno ed è stata trasportata all’ospedale di Merate.