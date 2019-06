Monticello. Investe un ciclista e non si ferma: caccia al ‘pirata’

Giovane attraversa sulle strisce e viene investito da un’auto che non si ferma

La Polizia Locale visiona le telecamere per rintracciare l’investitore

MONTICELLO – E’ finito in ospedale in codice giallo il 27enne che questa mattina, lunedì, a Monticello Brianza è stato investito da un’auto che non si è fermata a prestargli soccorso.

E’ successo intorno alle 11 sulla provinciale. Il ragazzo, in sella ad una bici, stava attraversando la strada fruendo delle strisce pedonali quando la vettura lo ha travolto. Nonostante l’incidente, il conducente del mezzo non avrebbe esitato ed sarebbe proseguito per la sua strada.

Avvertiti dell’accaduto, i soccorsi sono giunti con un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e con loro è arrivata anche la Polizia Locale si sta occupando del caso. Gli agenti visioneranno le immagini delle videocamere di sorveglianza per dare un nome all’investitore.