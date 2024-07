Morto l’uomo caduto dal tetto a Missaglia

Il 58enne di Besana Brianza è spirato all’Ospedale di Lecco, dove era ricoverato

E’ precipitato per sei metri dal tetto di un’abitazione

MISSAGLIA – Non ce l’ha fatta l’uomo caduto dal tetto a Missaglia domenica pomeriggio. Vittima dell’incidente un 58enne originario di Besana Brianza, che stava svolgendo alcuni lavori sul tetto di un’abitazione in Via Casati a Maresso di Missaglia quando è precipitato, facendo un volo di circa 6 metri. Un volo che non gli ha lasciato scampo.

Subito allertati i soccorritori con l’ambulanza da Merate, l’automedica e l’elisoccorso del 188 decollato da Milano a prestare le prime cure. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Merate e i Vigili del Fuoco.

Le condizioni del 58enne sono apparse subito critiche. Trasportato all’Ospedale di Lecco in codice rosso, non ha dato segni di miglioramento in queste ore, poi il decesso.