Nove morti in sette giorni: il dramma di Santa Maria Hoè

SANTA MARIA HOE’ – Nove persone morte in sette giorni. E’ un bilancio drammatico quello diffuso dal sindaco Efrem Brambilla con una diretta pubblicata su Facebook ieri sera, venerdì. “Solitamente in paese registriamo una ventina di funerali all’anno. Da venerdì 27 marzo al venerdì 3 aprile abbiamo purtroppo sepolto nel nostro cimitero nove persone. Sono dati che vanno molto male. Ho cercato di stare il più vicino possibile alle famiglie colpite da questi lutti. Non è sicuramente un bel momento per la nostra comunità”.

Una situazione veramente difficile e drammatica per un paese che conta poco più di 2mila abitanti.

Sono invece 8 le persone attualmente contagiate da coronavirus. “Mi auguro di poter assistere presto a delle guarigioni”.

Il sindaco ha anche fornito delle importanti informazioni relative al cimitero cittadino, chiuso e listato a lutto proprio per via dell’emergenza covid 19.

“Viste le disposizioni che vietano la possibilità ai cittadini di recarsi dai propri defunti nei cimiteri in occasione della Santa Pasqua verrà eseguita una pulizia generale dei cimiteri, verranno inoltre rimosse dalle sepolture le essenze sfiorite, così che tutto risulti rispondente alle doverose condizioni di decoro ed igiene che tali luoghi richiedono” puntualizza Brambilla che ha anche deciso di posare un mazzetto di ulivo benedetto su tutte le tombe.

“Con questo semplice gesto si vuole preservare la possibilità di ricordare tutti i nostri defunti in questo momento di emergenza epidemiologica coronavirus. Sarà ovviamente garantito, in ogni fase, il rispetto delle condizioni di sicurezza soprattutto senza invadere la sfera personale e privata di ogni tomba o loculo”.

L’iniziativa sarà promossa anche nel Comune de La Valletta Brianza e sarà effettuata in collaborazione con i volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione e verrà svolta nei nostri quattro Cimiteri: Monte, Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè.

Il sindaco ha invitato infine i cittadini a mantenere alto il campanello d’allarme e a rispettare le regole per evitare la diffusione del contagio: “Non dobbiamo mollare e continuare a rispettare nelle maniera più intelligente tutte le disposizioni impartite da Comune, Regione e Stato”.