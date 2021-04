L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 all’intersezione con via Monte Rosa

Ad avere la peggio un motociclista trasportato per accertamenti all’ospedale di Merate

OLGIATE – Incidente tra un’auto e una moto intorno alle 13.30 di oggi, venerdì 2 aprile, all’intersezione tra via Pilata e via Monte Rosa. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Merate intervenuti per i rilievi: da una prima disanima si tratterebbe di una mancata precedenza allo stop che da via Monte Rosa immette su via Pilata, la strada che collega Merate a La Valletta passando appunto per Olgiate.

Ad avere la peggio un motociclista di 39 anni che dopo le prime cure sul posto è stato trasportato per accertamenti all’ospedale Mandic di Merate in codice verde.