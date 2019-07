Olgiate, ladri in azione alla scuola primaria: rubato un pc portatile

Incursione nella notte tra giovedì e venerdì. I ladri hanno passato in rassegna anche la sala civica e rotto i vetri di diverse auto parcheggiate

Bernocco: “Purtroppo il sistema d’allarme non ha funzionato. Sono entrati rompendo un vetro e poi hanno forzato parecchi armadietti”

OLGIATE MOLGORA – Cercavano probabilmente soldi. E per questo, dopo essersi intrufolati, rompendo una finestra, alla scuola primaria, hanno fatto incursione nella limitrofa sala civica e hanno poi spaccato i vetri di diverse macchine parcheggiate nel posteggio della scuola materna.

E’ successo l’altro giorno, nella notte tra giovedì e venerdì. Ad accorgersi dell’intrusione sono stati ieri mattina, venerdì, alcuni impiegati della direzione didattica al momento di riaprire la segreteria. Di fronte ai loro occhi, una finestra, quella posizionata sulla parte anteriore verso il parcheggio, rotta. Dentro, tutti gli armadietti con i serramenti forzati.

“Non capiamo perché il sistema di allarme non abbia funzionato – racconta il sindaco Giovanni Battista Bernocco – Molto probabilmente cercavano soldi e per questo hanno provato a vedere se negli armadietti c’erano delle cassettine o altro”. Non riuscendo a trovare nulla, i ladri hanno passato in rassegna la vicina la sala civica, rubando un computer portatile presente all’interno. Poi, non contenti, hanno pure spaccato i finestrini di alcune auto parcheggiati nel posteggio vicino alla scuola materna, situato qualche metro più in là rispetto alla scuola.

Del caso se ne stanno occupando i carabinieri.