Olgiate, lastre di eternit abbandonate in via Pilata, Fratangeli: “Sconcertato da tanta inciviltà”

L’abbandono è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì

Il Comune si è già attivato per il ritiro: “Gesto incivile e gravissimo per la salute delle persone”

OLGIATE MOLGORA – Quattro bidoni, di quelli utilizzati per raccogliere l’acqua piovana negli orti, piene di materiale inerte e tante lastre di eternit, alcune delle quali frantumate in piccoli pezzi abbandonate ai lati della strada. E’ il desolante scenario con cui tantissimi automobilisti si stanno imbattendo transitando lungo via Pilata. Qualche incivile ha infatti scaricato il materiale, fortemente inquinante e pericoloso per la salute, all’imbocco della strada sterrata (che conduce a un’abitazione privata) posta in corrispondenza del ponticello sul torrente Molgora, poco prima della svolta a sinistra verso il Comune de La Valletta Brianza.

La presenza del cumulo di rifiuti non è passata inosservata e l’amministrazione comunale si è già attivata attraverso i propri uffici per la rimozione del materiale attraverso le ditte specializzate. Resta lo sconcerto e la riprovazione per quanto accaduto, come sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente Matteo Fratangeli: “Attraverso gli agenti della Polizia locale abbiamo ricostruito quando accaduto, riuscendo a collocarlo nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Siamo rimasti tutti sconcertati dall’inciviltà di questa o queste persone che hanno scaricato del materiale altamente nocivo e pericoloso per la salute a bordo della strada”. La speranza è quella di riuscire a risalire all’identità di chi ha commesso l’abuso, anche se la zona in questione non è coperta da telecamere.