La giovane è stata portata presso il carcere di Como

La donna era agli arresti domiciliari per reati legati alla droga

OLGIATE MOLGORA – I Carabinieri della Stazione di Brivio hanno arrestato una 27enne, originaria del Perù, nota alle Forze di Polizia, domiciliata a Olgiate Molgora, in esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, in data 15 aprile 2021, dal Tribunale di Lecco, in sostituzione degli arresti domiciliari.

La giovane donna, già agli arresti domiciliari presso l’abitazione paterna di Olgiate Molgora per reati legati agli stupefacenti commessi nello scorso anno a Lecco, ha in più occasioni trasgredito alle prescrizioni allontanandosi dal proprio domicilio. L’arrestata, rintracciata a Lecco dai Carabinieri, è stata portata presso la Casa Circondariale di Como, a disposizione dall’autorità giudiziaria.