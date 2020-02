Olgiate, ritrovati orecchini, soldi e perfino una fede nuziale: AAA cercasi proprietari

La Polizia locale ha fatto l’inventario delle cose ritrovate negli ultimi tempi pubblicandole all’albo pretorio

Tra gli oggetti portati al Comando anche alcuni orecchini e collane, ritrovate abbandonate in strada in una cassettina in legno con scritto “offerte”

OLGIATE MOLGORA – Ci sono orecchini e collane, ma anche un telefono cellulare, delle banconote e perfino una fede nuziale. E’ nutrito l’elenco degli oggetti ritrovati pubblicato all’albo pretorio dalla Polizia locale di Olgiate. Ben undici oggetti, smarriti in epoche diverse, che ora cercano di ritrovare il loro legittimo proprietario tramite l’avviso pubblicato anche sul sito internet del Comune. La procedura prevede infatti che l’elenco resti affisso per due domeniche successive e tre giorni dalla data di pubblicazione, dopodiché il legittimo proprietario avrà un anno di tempo per rivendicarne il possesso dimostrando di esserne il proprietario originario. Qualora nessuno dovesse farsi avanti per riottenere il bene smarrito questo potrà essere consegnato alla persona che l’ha ritrovato, salvo finire nelle disponibilità dello stesso Comune qualora non venisse più rintracciato neppure il ritrovatore.

Risulta smarrita ben dal 2011 una fede nuziale la cui perdita non deve aver preoccupato più di tanto il distratto (non si sa se uomo o donna) possessore. Nonostante la Polizia locale si fosse infatti prodigata già a suo tempo a pubblicizzare la scomparsa tramite anche la stampa locale, nessuno sposo si è presentato in Municipio lamentando la perdita del gioiello simbolo dell’amore eterno. Così come nessuno ha bussato alla porta dei “ghisa” lamentando di aver perso, nel lontano 2014, ben 5 banconote da 50 euro. Risale invece al 15 gennaio 2020 il ritrovamento di un cellulare smartphone, anche in questo caso rimasto finora senza padrone.

Sono stati invece tutti ritrovati all’interno di un’unica cassettina in legno, con scritto “Offerte”, dei gioielli di bigiotteria ritrovati il 26 gennaio. A trovarli ai lati della strada, dove erano stati probabilmente lanciati dopo un furto, un cittadino di Olgiate che ha contattato i carabinieri di Brivio che hanno poi dirottato la pratica sulla Polizia locale. Sono quindi in attesa di esser riconosciuti dai legittimi proprietari 4 orecchini a forma di boccolo di colore dorato, una coppia di orecchini color argento, due medagliette dorate, una catena a maglie dorata, un orecchino pendente argentato a forma rotonda e un pendente argentato a forma di cuore.

Ecco l’elenco degli oggetti rinvenuti.

– 4 orecchini a forma di boccolo di colore dorato del diametro di circa 10 cm

– Una coppia di orecchini a forma di boccolo color argento del diametro di circa 5 cm

– Una coppia di medagliette di circa 4 cm di forma rotonda di colore dorato

– Un orecchino pendente di colore argento a forma di cuore

– Una catena a maglie di colore dorato

– Un orecchino pendente di forma rotonda di colore argentato di circa 2 cm di diametro

– Orecchini dorati piegati