Osnago, esce di strada e ‘centra’ due auto del concessionario. Soccorsa 65enne

Incidente in via Statale, soccorsa una donna di 65 anni

La sua auto ha impattato contro due vetture di un concessionario

OSNAGO – E’ stata trasportata all’ospedale con traumi fortunatamente lievi l’automobilista di 65 anni alla guida dell’auto che giovedì’ pomeriggio è uscita di strada lungo via Statale a Osnago.

Probabilmente a causa di un malore, la donna ha perso il controllo della vettura che è andata ad impattare contro due vetture posteggiate all’esterno di un concessionario Nissan, danneggiandole.

Per soccorrere la 65enne sono intervenuti sanitari e vigili del fuoco. Per consentire i soccorsi, il traffico (rallentato in entrambe le direzioni) è stato temporaneamente fatto defluire con un senso unico alternato.