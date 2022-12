Osnago, incidente al semaforo di via Copernico: due coinvolti

E’ successo oggi, mercoledì, poco prima delle 19

Sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia locale

OSNAGO – Incidente al semaforo di via Copernico: è successo oggi, mercoledì, poco prima delle 19.

Lo scontro tra i due mezzi è stato particolarmente violento tanto che in loco, per prestare soccorso, oltre a un’ambulanza della Croce bianca di Merate si sono portati anche i Vigili del Fuoco. Presenti, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale che dovranno appurare la dinamica dell’incidente.

Fortunatamente, dopo le prime cure prestate sul posto, le condizioni di salute delle due persone coinvolte nel sinistro sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento e sono state trasportate in codice verde all’ospedale Mandic di Merate.