Osnago. Scontro tra un camion e un’auto, traffico difficoltoso sulla Sp342

Soccorsa una donna di 48 anni che non sarebbe in gravi condizioni

Le auto dirette a Sud deviate sulla viabilità secondaria

OSNAGO – Traffico difficoltoso sulla strada provinciale 342, a Osnago, per un incidente avvenuto poco prima delle ore 10 di oggi, venerdì 13 maggio. Un’auto si è scontrata in maniera violenta con un camion, fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi nonostante quanto si era pensato in un primo momento.

Sul posto una ambulanza che ha soccorso una donna di 48 anni trasportata in ospedale, ma fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto i Carabinieri che dovranno confermare la dinamica. Secondo quanto appreso sul posto, l’auto, che procedeva verso Carnate, avrebbe perso il controllo sbattendo prima contro il guard-rail all’altezza della rotonda e poi contro il muso del camion che era fermo allo stop in attesa di immettersi sulla strada principale.

La strada provinciale è stata chiusa verso Carnate per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. La Polizia Locale sta deviando il traffico diretto a Sud su via Olivetti e quindi sulla viabilità secondaria.