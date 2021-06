E’ successo questa mattina, venerdì, poco dopo le 12

Nel tamponamento sono rimaste coinvolti un camion e un’utilitaria

OSNAGO – Una ragazza di 27 anni è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate per accertamenti a seguito del tamponamento avvenuto oggi, venerdì 25 giugno, poco dopo le 12 lungo la Sp 342 a Osnago.

L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda situata all’altezza della Cappelletta con la Yundai di colore bianco guidata dalla ragazza che procedeva davanti a un camion in direzione Milano.

Per ragioni ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Osnago e Lomagna intervenuti sul posto per i rilievi, i due mezzi hanno tamponato: ingenti i danni riportati dalla carrozzeria dell’utilitaria la cui conducente è stata presa in cura dal personale dei Volontari del Soccorso di Calolzio e trasportata al Pronto soccorso in codice verde.