Paura a Lomagna: albero cade nel parcheggio del Municipio

LOMAGNA – Il maltempo ha causato danni anche a Lomagna, dove un pino marittimo, situato alle spalle del Municipio, è crollato al suolo. E’ successo stamattina, mercoledì, poco dopo le 8 lungo il marciapiede posto vicino al parcheggio del Comune. Fortunatamente nessuna persona stava camminando in quel momento per strada e, nella sua caduta, la pianta non ha urtato nessuna delle auto parcheggiate nel posteggio.

Sul posto è accorsa la sindaca Cristina Citterio, insieme agli agenti della Polizia locale, si è attivata per la messa in sicurezza dell’area, che è stata prontamente transennata in attesa dell’arrivo degli operai che hanno rimosso la pianta in modo da non intralciare la zona.

