Rapina a mano armata in una tabaccheria di Merate

Il fatto, ieri nel tardo pomeriggio, in via Sant’Ambrogio e segue alla rapina di settembre ai danni della Coop

Sull’accaduto stanno indagando di Carabinieri

MERATE – Erano le 18.20 circa di ieri, venerdì, quando un uomo a volto coperto è entrato nella tabaccheria di via Sant’Ambrogio a Merate puntando la pistola (non si sa se vera o finta) contro il titolare, intimandolo di dargli l’incasso della giornata.

Il malvivente, dopo aver ricevuto il denaro, si sarebbe dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della vicina stazione per un primo sopralluogo al quale ha fatto seguito l’apertura delle indagini per cercare di capire se l’uomo abbia agito da solo o con l’aiuto di uno o più complici e per risalire alla sua identità.

Un episodio, quello di ieri in via Sant’Ambrogio, che fa seguito ad un’altra rapina avvenuta nel mese di settembre, sempre a Merate, ai danni del negozio di alimentari Coop nella centralissima via Don Minzoni. Anche in quell’occasione a mettere a segno il colpo era stato sempre un uomo a volto coperto armato di pistola.