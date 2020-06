Santa Maria Hoè, ancora danni da maltempo: franato versante a Hoè inferiore

Le forti piogge hanno provocato lo smottamento di un versante in via Semenza a Hoè inferiore

L’amministrazione comunale ha incarico un’azienda di effettuare dei lavori di somma urgenza

SANTA MARIA HOE’ – Ancora danni in paese a causa del maltempo. Dopo i massi caduti lungo la Sp 58 a Hoè superiore, anche un versante della collina è franato stamattina, lunedì, in via Semenza a Hoè Inferiore (in via Semenza, Santa Maria Hoè).

Sul posto si è immediatamente recato il sindaco Efrem Brambilla che ha poi affidato a una ditta l’incarico di intervenire con somma urgenza per la messa in sicurezza del versante. “Abbiamo dovuto muoversi in maniera tempestiva visto che alle 18 di oggi è scattata la nuova allerta meteo – precisa il primo cittadino – . Abbiamo dovuto realizzare un cordolino per incanalare l’acqua ed evitare nuovi smottamenti dovuti alle abbondanti precipitazioni”.

Sindaco e impresa sono intervenuti anche in altri punti critici del paese dove il maltempo ha prodotto parecchi danni. “Siamo intervenuti anche per mettere in sicurezza alcune zone delicate” conclude Brambilla, sottolineando di aver già allertato i volontari della Protezione civile per la nuova allerta meteo.