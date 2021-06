E’ avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato, al ristorante Bonanomi per salvare la piccola civetta Charlie Santiago

Intervenuto sul posto anche il personale del nucleo faunistico provinciale

SANTA MARIA HOE’ – Si aggirava smarrita tra i tavoli del ristorante ed è stata salvata grazie al pronta segnalazione della famiglia Bonanomi, titolare della storica attività commerciale brianzola. E’ successo nel pomeriggio di ieri, sabato, quando una piccola civetta è stata tratta in salvo dal nucleo faunistico provinciale, intervenuto a Santa Maria Hoè dopo aver ricevuto la segnalazione.

Smarrita e impaurita, la piccola civetta, subito battezzata con il nome di Charlie Santiago, è stata presa in cura dal personale del nucleo faunistico provinciale che effettuerà tutti gli accertamenti e le cure del caso, prima di rilasciare nuovamente la civetta nel suo ambiente naturale, nei boschi del Monte di Brianza.

“Voglio ringraziare in particolar modo il Nucleo Faunistico Provinciale per la collaborazione e la tempestività nell’intervento – puntualizza il sindaco Efrem Brambilla – . Ringrazio tutta la famiglia Bonanomi, titolare del Ristorante Bonanomi, storica famiglia di ristoratori di Santa Maria Hoè, per la pronta segnalazione. Il loro è stato un comportamento esemplare. Un ringraziamento particolare a: Greta Bonanomi, Cesare Bonanomi, Barbara Carolfi, Erica Bonanomi”.