Santa Maria Hoè, sasso caduto sulla Sp 58: sul posto la Polizia locale

Anche la Protezione civile al lavoro per ripristinare la mulattiera del Bordeà, dopo la caduta di una pianta

Allertata la Provincia per il sasso caduto ai lati della Sp 58, la strada che collega a Colle Brianza

SANTA MARIA HOE’ – Sasso caduto sulla Sp 58, la strada provinciale che collega Santa Maria Hoè a Colle. La presenza del masso di medie dimensioni è stata subito segnalata all’amministrazione comunale che, tramite il sindaco Efrem Brambilla, ha inviato sul posto gli agenti della Polizia locale e il responsabile dell’ufficio tecnico per verificare la situazione. Fortunatamente il sasso nella caduta non ha provocato danni né a persone né a oggetti. Il Comune ha avvertito la Provincia, ente competente per la Sp 58, per la rimozione.

Sempre oggi, lunedì 4 gennaio, i volontari della Protezione civile sono intervenuti per ripristinare l’accessibilità sull’antica mulattiera del Bordeà, dove nei giorni scorsi, a causa del peso della neve, una pianta è caduta a terra nel bosco. “Ho prontamente attivato la protezione civile che ha riaperto l’antica mulattiera” conclude il sindaco.