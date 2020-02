Schianto contro un’autocisterna, un ferito a Lomagna

Incidente in via XXV Aprile a Lomagna

Auto e mezzo degli spurghi si scontrano, 48enne in ospedale

LOMAGNA – Soccorsi al lavoro questa mattina, mercoledì, a Lomagna per un incidente che ha visto coinvolte una vettura e l’autocisterna di una ditta di spurghi.

Il sinistro è accaduto in via XXV Aprile, una strada a senso unico che porta verso il centro di Lomagna. I sanitari, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, hanno prestato aiuto ai due occupanti dell’auto: il 77enne alla guida, che ha rifiutato il trasporto in ospedale, e il 48enne passeggero ricoverato al Mandic di Merate per un trauma al torace.

Sul posto anche la Polizia Locale.