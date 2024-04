Scontro tra un’auto e una moto a Merate, paura per un ragazzino

L’incidente poco prima delle 8 in via della Rondinella

Il giovane di 15 anni trasportato all’ospedale con ferite lievi

MERATE – Fortunatamente non avrebbe avuto gravi conseguenze lo scontro tra un’auto e una moto avvenuto poco prima delle ore 8 di oggi, mercoledì 17 aprile, in via della Rondinella a Merate. Soccorso in codice verde (poco critico) un giovane di 15 anni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Merate assieme all’auto infermieristica da Merate. Spetterà alla Polizia Locale di Merate ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.