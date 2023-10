Spaccio e furto nel Meratese, quattro gli arresti

Fermati tre nordafricani e un italiano dai Carabinieri di Merate

Due delinquenti in possesso di cocaina, altri due bloccati mentre tentavano di scassinare un’auto

MERATE – Quattro arresti nel Meratese per spaccio stupefacenti e reati contro il patrimonio. A essere fermati dai Carabinieri della Compagnia di Merate tre nordafricani e un italiano.

Bloccati per primi un 40enne italiano e un 24enne nordafricano, quest’ultimo sprovvisto di documenti di identità e senza fissa dimora, responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. I due a bordo di una Mercedes sono stati notati a Brivio dall’equipaggio di una “gazzella” dell’Aliquota Radiomobile di Merate, impegnato in un normale servizio di controllo del territorio. Una volta intimato l’alt gli occupanti del mezzo tentavano la fuga ma, dopo un breve inseguimento, venivano fermati. I Carabinieri hanno perquisito a fondo l’autovettura rinvenendo quasi 15 grammi di cocaina purissima all’interno di un vano nascosto. I due sono stati dunque tratti in arresto e messi a disposizione della locale Autorità Giudiziaria. A seguito del giudizio “direttissimo”, l’arresto è stato convalidato e per i due il Giudice ha disposto la misura dell’obbligo della firma.

Altri due soggetti, entrambi di origine nord africana, sprovvisti di documenti di identità, sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato su autovettura, avvenuto a Olginate (LC). L’evento delittuoso prontamente segnalato al 112 da un privato cittadino ha consentito l’immediato intervento della pattuglia dell’Arma che ha individuato i due uomini intenti a scassinare una Mercedes Classe A. I ladri, alla vista dei militari, hanno provato a nascondersi ma sono stati individuati dagli operanti e, a seguito di immediata perquisizione, sono stati trovati in possesso di documenti sottratti dall’auto che stavano scassinando. L’arresto dei due, entrambi 24enni, è stato convalidato nella mattinata di oggi, mercoledì; con obbligo di firma e nuova udienza fissata per il prossimo 8 novembre.