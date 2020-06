Tragedia a Vimercate: lecchese di 18 anni precipita dalle Torri Bianche e muore

E’ successo domenica pomeriggio: la ragazza è caduta dal sedicesimo piano

Trasportata d’urgenza in ospedale, è morta poco dopo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto è avvenuto

VIMERCATE – Tragedia questo pomeriggio, domenica, a Vimercate. Una ragazza di soli 18 anni, residente nel Lecchese, è morta in ospedale dove era stata ricoverata, in condizioni disperate, dopo essere precipitata al suolo dal 16esimo piano di un residence situato all’interno del quartiere delle Torri Bianche. L’allarme è scattato poco prima delle 15 con l’arrivo in strada di ambulanza e automedica uscite in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Vimercate e il nucleo investigativo di Monza. I sanitari hanno trasportato d’urgenza la ragazza in ospedale ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: la giovanissima è morta alcune ore dopo. Resta ancora un mistero quanto accaduto: sul caso stanno indagando i militari che dovranno fare luce su questa tragedia.