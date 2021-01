Tragico incidente sul lavoro, morto 38enne a Paderno d’Adda

A Paderno 38enne perde la vita in un incidente con il trattore

Il fatto avvenuto in mattinata. Sul posto i soccorsi e i carabinieri

PADERNO D’ADDA – Tragico incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 20 gennaio, a Paderno D’Adda. Un uomo di 38 anni è morto in un incidente sul lavoro mentre era impegnato nella operazioni di pulizia di alcuni boschi nei pressi della centrale idroelettrica Edison Bertini.

Forse una manovra sbagliata e, da quanto appreso, il giovane sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo. A dare l’allarme poco dopo le 10 un altro lavoratore che era con lui ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano.

L’incidente è avvenuto in una zona boschiva abbastanza impervia vicino alla centrale tra Paderno D’Adda e Cornate. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e i sanitari ma le condizioni del 38enne sono apparse da subito gravissime. Impegnati nei soccorsi un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e un’automedica del 118, insieme a due squadre dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e l’elisoccorso.

Purtroppo, nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il boscaiolo che dovrebbe abitare in zona non c’è stato nulla da fare.