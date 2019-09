Verderio e Brivio. Due incidenti stradali all’ora di pranzo. Grave un biker

Due incidenti stradali in pochi minuti

Un biker, coinvolto in un auto-moto a Verderio, sarebbe in gravi condizioni

BRIVIO/VERDERIO SUPERIORE – Due incidenti stradali all’ora di pranzo di oggi, domenica.

Il primo a Verderio Superiore, alle 12.10, ha coinvolto un motociclista, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Merate in gravi condizioni, dettate da un’importante trauma addominale.

Si tratta di un sinistro auto-moto lungo via Brugarola. Entrambi i veicoli coinvolti, una seat Leon e una Ducati, viaggiavano da Cornate in direzione Verderio, ma la dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Merate.

Il biker è stato soccorso dai volontari della Croce Bianca di Merate e dal personale dell’automedica, inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso.

Alle 12.15 a Brivio un secondo incidente. Tre le auto (una Peugeot, una Mercedes e un’Audi) coinvolte e cinque le persone soccorse: due uomini di 25 e 36 anni, due donne di 46 e 57 anni e una bambina di 9 anni.

Con ogni probabilità l’impatto è stato inevitabile mentre uno dei veicoli si immetteva sulla sp72 da via Fornace. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice verde e giallo. Sul posto i Vigili del Fuoco per rimettere in sicurezza la carreggiata.