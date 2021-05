I funerali sono stati fissati per giovedì alle 15 nella chiesa di Verderio Superiore

Appassionato di moto, Mirco Fumagalli è morto domenica dopo un incidente in moto sulla Sp 58

VERDERIO – Verranno celebrati domani, giovedì 20 maggio, i funerali di Mirco Fumagalli, il ragazzo di soli 24 anni morto domenica, dopo un incidente in moto avvenuto lungo la Sp 58, la strada che collega Santa Maria Hoè a Colle Brianza.

Il giovane, residente in via Piave con i genitori Gianmario e Nadia, era uscito in moto con gli amici con l’idea di effettuare un breve giro verso Lecco. In sella insieme a lui la fidanzata Cecilia. A un certo punto, ai primi tornanti che salgono verso Colle, Fumagalli è uscito di strada ed è andato a sbattere contro il guard rail. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi tanto che in volo era stato fatto alzare l’elisoccorso. Trasportato all’ospedale Manzoni in codice rosso, il giovane è morto poco dopo il ricovero.

Vitale e pieno di vita, Mirco aveva frequentato l’istituto Graziella Fumagalli di Casatenovo. Appassionato di due ruote, aveva deciso di aprire un proprio canale su Youtube per condividere la sua passione con gli altri.

I funerali verranno celebrati domani, giovedì, alle 15 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano.