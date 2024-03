Merate: si ribalta con l’auto in via Donizetti. Soccorso in codice giallo

L’incidente è avvenuto oggi, lunedì, intorno alle 14

Ribaltandosi l’auto ha colpito un cartello stradale che è andato poi a sbattere contro un’auto parcheggiata

MERATE – E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Leopoldo Mandic l’uomo di 60 anni rimasto ferito a seguito dell’incidente avvenuto questo pomeriggio, lunedì, in via Donizetti. L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 14 quando all’agenzia regionale di Emergenza e Urgenza di Areu è arrivata la richiesta di soccorso per l’automobilista alla guida di un’auto che si era ribaltata.

In base a quanto è stato possibile ricostruire l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, non si sa se per una distrazione o perché colpito da malore andando a sbattere con l’auto contro un cartello stradale che è poi crollato su un’auto rossa parcheggiata lì a fianco.

Sul posto si sono subito portati in codice giallo i sanitari con un’ambulanza del Soccorso Cisanese: dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Merate.

Presenti per effettuare i rilievi gli agenti della Polizia locale di Merate.