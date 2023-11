Nibionno. Grande cordoglio per la scomparsa dell’architetto Sergio Fumagalli

A ricordalo colleghi, amministrazioni comunali e il Coro LineArmonica di cui era presidente

Fumagalli, professionista molto noto nel territorio lecchese, se n’è andato dopo una grave malattia. Domani, giovedì, i funerali

NIBIONNO – La morte dell’architetto Sergio Fumagalli ha lasciato sgomenta la comunità di Nibionno e tutto il territorio lecchese. Sono tanti in queste ore ad aver lasciato un ricordo su di lui: colleghi, amministrazioni comunali, il Coro LineArmonica di cui era presidente. Tutti loro hanno voluto far sapere chi era Fumagalli, scomparso lunedì dopo una grave malattia, mostrandone tutte le sfaccettature.

Classe 1957, professionista stimato, nel suo studio in paese aveva curato importanti progetti di opere pubbliche, su tutti ricordiamo la rigenerazione della Piccola a Lecco, in autonomia o insieme ai suoi colleghi. Ma anche appassionato di musica, per quindici anni a capo del Coro LineArmonica a Nibionno, formazione corale di voci bianche e giovanili. E poi l’amore per la famiglia: lascia la moglie e due figlie.

Proprio il Consiglio dell’Ordine degli Architetti ha voluto mostrare vicinanza ai familiari di Fumagalli, attraverso la voce dell’architetto Piero Luconi, che ne ha rammentato l’impegno civile e professionale: “E’ improvvisamente mancato il nostro collega architetto Sergio Fumagalli. Credo che tutti coloro che lo hanno conosciuto abbiano avuto l’occasione di cogliere il suo entusiasmo e la grande passione per l’architettura, apprezzarne le straordinarie capacità professionali e le qualità umane. Mi mancherà un compagno di avventure professionali, un riferimento sicuro e un amico sincero”.

Stretto anche il rapporto tra Fumagalli e le Amministrazioni comunali del territorio, che non hanno mancato di farsi sentire. Tra i tanti messaggi lasciati, quello di Michele Bianco, vicesindaco di Barzago, territorio a cui l’architetto scomparso era particolarmente legato: “Il suo addio lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, nei tanti amici – di cui moltissimi barzaghesi – e nelle persone che con lui hanno collaborato lungo tutta la sua vita. A Barzago rimarranno tracce indelebili dell’ affetto che Sergio provava verso il nostro paese, la palazzina bar e la struttura feste al centro sportivo, l’area del centro anziani e il cantiere in corso della biblioteca e della futura zona 30 a cui si stava dedicando con grande impegno. Nessuno di noi era preparato a questo ultimo saluto a Sergio, di cui ci resterà il sorriso e la voglia di fare!”.

Un pensiero anche dalla delegazione lecchese di Cori Lombardia, pieno di stima e affetto: “Nei cori di giovanissimi solitamente sono i genitori che si prendono il compito di assumere i ruoli di responsabilità organizzativa e amministrativa: Sergio Fumagalli, uno di questi papà, da sempre presente nel prestare collaborazione, era parso il più indicato ad assumere la presidenza del Coro LineArmonica quando si è costituito, nel 2008, in associazione. Ha mantenuto la carica per 15 anni con la competenza e il garbo che lo distinguevano, anche partecipando regolarmente e costruttivamente alle assemblee dell’associazione corale provinciale USCI Lecco, ora divenuta Cori Lombardia. Ne sentiremo la mancanza”.

I funerali di Sergio Fumagalli si svolgeranno domani, giovedì 23 novembre, alle ore 10.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Tabiago, a Nibionno.