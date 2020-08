Oggiono. Cade dalla bicicletta, 61enne all’ospedale

L’incidente è avvenuto in via Lazzaretto questa mattina alle 11 circa

OGGIONO – Momenti di apprensione questa mattina per un uomo di 61 anni caduto mentre era in sella alla sua bicicletta.

Il 61enne, poco prima delle 11 di questa mattina, stava transitando lungo via Lazzaretto quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto, sarebbe caduto dalla sua bicicletta ferendosi seriamente.

Sul posto sono giunti due mezzi di soccorso, tra cui l’ambulanza delle Croce Verde di Bosisio Parini. Il personale medico – sanitario ha quindi prestato le prime cure all’uomo che è stato poi trasportato all’ospedale in codice giallo.