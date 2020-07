Alpini di Dolzago in lutto, è morto l’ex capogruppo Carluccio Rigamonti

L’addio delle Penne Nere di Dolzago all’alpino Carluccio Rigamonti

E’ stato capogruppo per 17 anni. “Ha dato tanto alla comunità. Il suo esempio resterà negli anni”.

DOLZAGO – Dolore a Dolzago per la morte di Carluccio Rigamonti ex capo Gruppo del Gruppo Alpini Dolzago per ben 17 anni. E’ scomparso nella notte di venerdì. Aveva 81 anni.

Volto delle Penne Nere dolzaghesi, Carluccio era una persona stimata e un punto di riferimento in paese. Lascia i figli Enrico e Ornella e la moglie Maria Luisa, dopo aver lottato

per tre mesi contro un male incurabile.

I funerali saranno celebrati oggi, sabato, alle 15 presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Dolzago.

“Ha vissuto pienamente lo spirito alpino, dedicandosi anima e corpo alle tante attività che il gruppo ha messo in campo per il paese, e alla baita che poteva considerarsi a pieno titolo una sua seconda casa – lo ricorda il sindaco e alpino Paolo Lanfranchi – Persona semplice, di poche parole, poco incline all’apparire, ma entusiasta nel dare una mano a tuttiHa sempre creato un forte spirito di squadra tra i suoi alpini, cercando di appianare le differenze e cercando di fare sintesi delle varie opinioni alla ricerca del bene del gruppo e del paese”.

“Da parte dell’Amministrazione Comunale, con la quale Carluccio ha collaborato in maniera proficua e propositiva nel corso degli anni rivolgo a lui un pensiero commosso e un abbraccio forte ai famigliari – prosegue Lanfranchi -Carluccio, come si dice tra alpini, è “andato avanti”, ma il suo esempio e il suo prezioso insegnamento per tutti noi alpini più giovani rimarrà negli anni, spronandoci a fare sempre meglio, nel solco di chi come lui ha dato tanto alla nostra comunità”.