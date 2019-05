Annone, gru in azione: ci si prepara al varo del ponte sulla SS36

Da lunedì’ notte in corso le operazioni per la posa del nuovo cavalcavia di Annone

Potenti gru al lavoro per sollevare l’impalcato e posizionarlo sopra la Statale 36

ANNONE – Sono partiti nella notte, dopo la chiusura della super, i lavori per posizionare il nuovo viadotto tra Annone e Suello, sulla Statale 36.

Già in serata l’impresa incaricata da Anas ha predisposto i mezzi di lavoro, le potenti gru necessarie per sollevare la struttura del nuovo ponte, allestita nelle scorso settimane in una vicina piazzola sulla corsia nord della statale.



Dall’area di sosta, l’impalcato è stato caricato sui carrelli di due camion posizionati sulle due carreggiate e spostato a ‘cavallo’ del guardrail verso l’area del cantiere. Le operazioni sono proseguite fino all’alba di questa mattina.



Nella giornata di oggi le gru alzeranno il manufatto, dal peso di 250 tonnellate, per collocarlo nella posizione opportuna all’alzata finale, quando l’impalcato sarà sollevato sopra la SS36 e adagiato sulle spalle del vecchio ponte.



Si tratta dell’operazione più complicata e dovrebbe avvenire già in giornata, anche se al momento le tempistiche non sono ancora note. Molto dipenderà dalle fasi preparatorie anche se finora i lavori, in particolare nella notte, da quel che si apprende sono proseguiti spediti e senza particolari criticità.



Dopo il varo, seguiranno i controlli del caso e la riapertura della Statale, ad oggi, resta fissata per le ore 6 di giovedì ma non si esclude che non possa essere anticipata già a domani.

Serviranno poi altri 30 giorni prima dell’apertura del ponte al traffico. Durante quel mese di tempo dovranno essere realizzate la pavimentazione, eseguire le prove di carico ed allestire l’infrastruttura di barriere e apposite segnaletiche.

