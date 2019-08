Bosisio. Un pavone in strada tra le auto, recuperato dai pompieri

Il volatile era “a spasso” tra le auto in via al Pascolo

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco

BOSISIO – Intervento decisamente curioso quello a cui sono stati chiamati i Vigili del Fuoco della stazione di Lecco, al lavoro a Bosisio Parini per recuperare un pavone finito in strada.

Il volatile è stato notato intorno alle 7 di questa mattina, martedì, in via al Pascolo dagli automobilisti in transito che si sono visti spuntare l’animale sulla carreggiata stradale.

I pompieri, giunti sul posto, si sono quindi adoperati per recuperare il bello e sventurato pennuto.

Solo qualche settimana fa, una pecora si era avventurata sulla superstrada a Suello (qui l’articolo). In quel caso ci avevano pensato gli agenti della Polstrada di Bellano a mettere in sicurezza l’ovino.