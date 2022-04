Ferita una donna sul Monte Barro. A prestare i primi soccorsi un medico del Cnsas che si trovava sul posto

L’infortunata, 48 anni, ha riportato un trauma cranico e del rachide. Illeso l’altro escursionista

GALBIATE – Si allunga nuovamente la lista degli incidenti in montagna: questa volta a subire un infortunio un’escursionista, caduta per alcuni metri al di sotto del sentiero che conduce sul Monte Barro, a quota 1000 metri, mentre camminava in compagnia di un’altra persona.

A prestare i primi soccorsi un medico del Cnsas della Delegazione Lariana, che si trovava nelle vicinanze mentre faceva una passeggiata in montagna per conto proprio. Dopo l’allertamento sono partite anche le squadre territoriali della Stazione del Triangolo Lariano e da Como è decollato l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

L’escursionista infortunata è stata stabilizzata, messa in sicurezza e trasportata in codice giallo all’ospedale di Gravedona, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico e del rachide. Illesa l’altra persona. L’intervento è terminato intorno all’una.

All’interno del Cnsas operano medici e infermieri, specializzati nel soccorso in ambito alpino e speleologico, oltre che in zone impervie e ostili. Spesso i soccorritori si trovano già in montagna per motivi personali, tra cui la necessità di mantenere un allenamento fisico costante e anche per approfondire la conoscenza del territorio. Per questa ragione, in diverse occasioni, intervengono subito: il tempo è infatti un fattore chiave per ridurre le conseguenze di un infortunio.