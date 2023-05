Carabiniere disperso da mercoledì, in corso le ricerche a Lambrugo

L’uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nella serata di mercoledì

Vasto dispiegamento di forze dell’ordine per le ricerche

LAMBRUGO – Sono in corso da questa mattina le ricerche di una persona a Lambrugo. Dovrebbe trattarsi di un uomo, carabiniere in servizio in una stazione del lecchese, che si sarebbe allontanato dalla propria abitazione in paese nella serata di ieri, mercoledì, senza fare ritorno.

La macchina dei soccorsi per le ricerche si è subito attivata con una vasta mobilitazione: si setaccia in particolare la zona in prossimità del fiume Lambro.

In posto i Vigili del Fuoco di Erba, Cantù e Canzo, da Milano sono giunti i Sommozzatori, presenti anche la squadra di Soccorritori Fluviali e nucleo Saf, i colleghi Carabinieri del comando Provinciale di Lecco e di Como e nel primo pomeriggio è stata allertata anche la Protezione Civile.

Seguiranno aggiornamenti