Brutto atterraggio a Suello per uno sportivo del parapendio

Il volo finisce contro un cipresso, 46enne lievemente ferito

SUELLO – Brutto atterraggio questa mattina per uno sportivo del parapendio, finito contro una pianta in via Miro a Suello, nelle vicinanze del prato utilizzato come zona di atterraggio.

L’uomo, 46 anni, si è incagliato con la vela in un cipresso a pochi metri da terra.

E’ stato soccorso dal personale della Croce Verde di Bosisio Parini insieme ai Vigili del Fuoco che hanno aiutato i sanitari ad imbarellare l’uomo e ne hanno poi recuperato l’attrezzatura.