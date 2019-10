Scontro auto moto lungo la Sp58 a Colle Brianza

Ferito lievemente un ragazzo di 15 anni

COLLE BRIANZA – Incidente nel pomeriggio di domenica Colle Brianza, frazione di Nava: coinvolti due mezzi, un’auto e una moto. E’ successo poco dopo le 16 lungo la Sp58.

Nello scontro, fortunatamente non grave, ha avuto la peggio un ragazzo di 15 anni che stava viaggiando in moto. Il giovane avrebbe riportato delle abrasioni. E’ stato soccorso in codice verde.