Costa Masnaga: ancora in prognosi riservata lo studente investito dal treno

Lo studente del Bachelet di Oggiono è stato sottoposto nei giorni scorsi a un nuovo delicato intervento chirurgico

Le sue condizioni sono giudicate gravi e stabili dai medici dell’ospedale Niguarda dove è ricoverato da lunedì 18 novembre

COSTA MASNAGA – Restano gravi le condizioni di salute di Alessandro C., lo studente di 18 anni investito dal treno lunedì 18 novembre in stazione a Costa Masnaga. I medici dell’ospedale Niguarda, dove il ragazzo era stato trasportato con l’elisoccorso subito dopo l’infortunio, non hanno ancora sciolto la prognosi, che resta quindi, a dieci giorni di distanza dal terribile incidente, ancora riservata. Nei giorni scorsi i medici dell’ospedale milanese hanno sottoposto Alessandro a un delicato intervento chirurgico per cercare di ridurre le numerose fratture riportate a causa dell’impatto con il treno. Il bollettino medico emesso oggi dall’ospedale parla di condizioni ancora gravi e stabili.

Studente al quinto anno del liceo linguistico Bachelet a Oggiono, Alessandro risiede con la famiglia a Costa Masnaga. Lunedì scorso si era recato come sempre in stazione a prendere il Besanino per raggiungere Oggiono. L’incidente era avvenuto poco prima delle 8: lo studente sarebbe inciampato sulla massicciata nel tentativo di prendere il treno in partenza finendo poi sulle rotaie, dove stava arrivando un treno.