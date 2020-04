Incidente mortale a Bulciago, la vittima è un giovane di 28 anni

Dramma in via Roma, si ribalta con l’auto e perde la vita

L’incidente all’alba di oggi, lunedì, senza scampo un 28enne

BULCIAGO – Tragico incidente all’alba di oggi, lunedì 20 aprile, sulla strada provinciale a Bulciago: un’auto, per cause da chiarire, si è ribaltata lungo la Como-Bergamo, l’ex Briantea, all’altezza di via Roma.

Il giovane alla guida della Fiat 500 Rossa ha perso la vita. La vittima è Daniel Lanzotti, 28enne di Casatenovo.

Il drammatico incidente si è consumato intorno alle 5 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, richiesto l’intervento anche dell’elicottero del 118, e i vigili del fuoco ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Spetterà ora ai Carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.